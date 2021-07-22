Şevket Sabancı vefat mı etti, neden vefat etti? Şevket Sabancı öldü mü, hastalığı neydi? Şevket Sabancı'nın hayatı ve biyografisi!
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Şevket Sabancı vefat mı etti, neden vefat etti? Şevket Sabancı öldü mü, hastalığı neydi? Şevket Sabancı'nın hayatı ve biyografisi!

Şevket Sabancı vefat mı etti, neden vefat etti? Şevket Sabancı öldü mü, hastalığı neydi? Şevket Sabancı'nın hayatı ve biyografisi!
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Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar, Şevket Sabancı öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Şevket Sabancı hastalığı var mıydı? Şevket Sabancı neden vefat etti? Şevket Sabancı kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydir? Şevket Sabancı'nın hayatı, kariyeri ve bişyografisi merak ediliyor. Peki, Şevket Sabancı neden vefat etti? Şevket Sabancı hasta mıydı, rahatsızlığı var mıydı? Kısaca bilgiler sizlerle...

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Şevket Sabancı, ailesiyle birlikte 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunuyor.

ŞEVKET SABANCI HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN VEFAT ETTİ?

85 yaşındaki Şevket Sabancı'nın hastanede bir süredir tedavi altında olduğu öğrenilirken, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şevket Sabancı, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti.

Elde edilen bilgiye göre, bir süredir tedavi altında olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Şevket Sabancı vefat mı etti, neden vefat etti? Şevket Sabancı öldü mü, hastalığı neydi? Şevket Sabancı'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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