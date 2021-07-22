Şevket Sabancı vefat mı etti, neden vefat etti? Şevket Sabancı öldü mü, hastalığı neydi? Şevket Sabancı'nın hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar, Şevket Sabancı öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Şevket Sabancı hastalığı var mıydı? Şevket Sabancı neden vefat etti? Şevket Sabancı kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...