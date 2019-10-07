Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme Güldür Güldür'e damga vurdu

07.10.2019 14:11

Oyuncu Çağlar Çorumlu, Güldür Güldür ekibine yaklaşık iki yıl aradan sonra geri döndü. Eşofmanlı Şevket Hoca karakteri ile seyirci karşısına çıkan Çorumlu, yaptığı siyasi göndermeyle programa damga vurdu.

İLGİNÇ GÖNDERME

Güldür Güldür ekibindeki yerini Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde yer almak üzere bırakan ancak diziden umduklarını elde edemeyince de yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden Güldür Güldür'e dönen Çağlar Çorumlu, programın Cuma günkü yayınlanan bölümünde çarpıcı bir göndermeye imza attı.

"SİYASETTE AYNI BÖYLE"

Skeç boyunca elindeki balın tanıtımını yapan ve güç verdiğini söyleyen Şevket Hoca, skeçin sonunda bu balı kendisine soru soran ekip arkadaşlarına veriyor ve onlar tarafından götürülürken de siyaset göndermesi yaparak şu sözleri sarf ediyor: "İşte gördüğünüz gibi bunlara kuvvet verdik, kuvvet döndü bizi vurdu. Siyasette aynı böyle. Bal gibi verdiğiniz kuvvet size geri dönüverir."