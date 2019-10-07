Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme Güldür Güldür'e damga vurdu

Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme Güldür Güldür'e damga vurdu

Yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden Güldür Güldür ekibine dahil olan Çağlar Çorumlu, yaptığı göndermeyle programın dün yayınlanan bölümüne damga vurdu.

07.10.2019 14:11
Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme Güldür Güldür'e damga vurdu

Oyuncu Çağlar Çorumlu, Güldür Güldür ekibine yaklaşık iki yıl aradan sonra geri döndü. Eşofmanlı Şevket Hoca karakteri ile seyirci karşısına çıkan Çorumlu, yaptığı siyasi göndermeyle programa damga vurdu.

İLGİNÇ GÖNDERME

Güldür Güldür ekibindeki yerini Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde yer almak üzere bırakan ancak diziden umduklarını elde edemeyince de yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden Güldür Güldür'e dönen Çağlar Çorumlu, programın Cuma günkü yayınlanan bölümünde çarpıcı bir göndermeye imza attı.

"SİYASETTE AYNI BÖYLE"

Skeç boyunca elindeki balın tanıtımını yapan ve güç verdiğini söyleyen Şevket Hoca, skeçin sonunda bu balı kendisine soru soran ekip arkadaşlarına veriyor ve onlar tarafından götürülürken de siyaset göndermesi yaparak şu sözleri sarf ediyor: "İşte gördüğünüz gibi bunlara kuvvet verdik, kuvvet döndü bizi vurdu. Siyasette aynı böyle. Bal gibi verdiğiniz kuvvet size geri dönüverir."

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YORUMLAR (17)

  • ADINIZI YAZIN:
    Yorumlara bakıyorum da komik değil falan diyenler marsta yaşıyor anlaşılan gerçi böyle programlara gerek ülke zaten tiyatro sahnesi Ha şurası doğru sanatçı her kesime aynı yaklaşımda olmalı
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  • GS Lİ:
    Seni millet espirin için izliyor. Siyaset yeteniğine güveniyorsan başka sahnelerde yap. Sevenlerini ikiye bölüyorsun resmen.
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  • REALİST:
    sanatci dedigin kesim siyasete karismamali. sanatini yapmali. sonrada hatlerini astilarmi savcilar devreye girdimi eeeee vay efendim sanata darbe yapiliyo. ulen zumbuk ya sanatci ol yada siyasetci. ama sanatciligin arkasina siginip kimse haddini asamaz. bunlarin alayi zumbuk. sanatci degil bunlar hele adam hic degiller
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  • ERGEN REALİST:
    ozaman siyaseti siyasetcilerin dışında kimse konuşmasın, kimse evde vay böyle olmuş diye haber izlemesin, siyasetci değilizya hani. . . ''siyaset konuşma, ya sanatcı ol yada siyasetci'' diye laf mı olur yaa. .
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  • YAREN:
    Işte imamogluna oy verip onu yucelttiler ama yine kendilerine oldu. Oh canimada deysin diyorum baska birsey demiyorum. Kendiniz ettiniz kendiniz de buldunuz.
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  • KILIÇ:
    arkadaş sanki derdiniz isanbul halkı ve istanbul derdiniz kaybettiğiniz seçim belkide siyasiler bile siz kadar üzülmedi siz tuttuğunuz takım yenildi sanıyonuz kafa o kadar çoğunuzda hazır yiyici torpilci ihaleci. Allah korkunuz yok imamoğlununda sizin de canınız cehenneme. Elinizden kuş kaçtı ona üzülüyonuz ya desenizki yanlışlar inşaalllah düzelir istanbul daha iyi olur yok derdiniz maçı kazanmak penaltı bekliyonuz. Cahilsiziz iktidarda ve muhalefette çok varsınız bitmezsiniz. keşke ölseniz.
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  • FREDOOM:
    yav bir değil iki defa seçimde dersinizi aldınız. . . artık kabullenin başka çıkar yol yok )))))
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