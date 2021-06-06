Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri - "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı?

Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri sık aratılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı? Metin Milli'nin şarkısını aynı zaman Zeki Müren'den dinlemek de mümkün. İşte TRT Arşiv'inden Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri...