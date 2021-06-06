Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri - "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı?
Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri sık aratılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı? Metin Milli'nin şarkısını aynı zaman Zeki Müren'den dinlemek de mümkün. İşte TRT Arşiv'inden Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri...
Metin Milli'nin şarkısı olan "Seviyorum işte var mı diyeceğin?" pek çok sanatçı tarafından da söylendi. İşte "Seviyorum işte var mı diyeceğin?" sözleri...
SEVİYORUM İŞTE DİYECEĞİN Mİ VAR? SÖZLERİ
Yağmur olsan toprağınım
Rüzgâr olsan yaprağınım
Irmak olsan bir dalınım
Seviyorum işte varmı diyeceğin
Sen baharsan mevsim benim
Sen muratsan yeşil benim
Sen mızrapsan nağme benim
Seviyorum işte varmı diyeceğin
Derya olsan alem benim
Nefes olsan neyzen benim
Gönül olsan sevda benim
Seviyorum işte varmı diyeceğin