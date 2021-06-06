Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri - "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı?
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Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri - "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı?

Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri - 'Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?' kimin şarkısı?
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Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri sık aratılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. "Seviyorum İşte Diyeceğin Mi Var?" kimin şarkısı? Metin Milli'nin şarkısını aynı zaman Zeki Müren'den dinlemek de mümkün. İşte TRT Arşiv'inden Seviyorum işte var mı diyeceğin sözleri...

Metin Milli'nin şarkısı olan "Seviyorum işte var mı diyeceğin?" pek çok sanatçı tarafından da söylendi. İşte "Seviyorum işte var mı diyeceğin?" sözleri...

SEVİYORUM İŞTE DİYECEĞİN Mİ VAR? SÖZLERİ

Yağmur olsan toprağınım

Rüzgâr olsan yaprağınım

Irmak olsan bir dalınım

Seviyorum işte varmı diyeceğin

Sen baharsan mevsim benim

Sen muratsan yeşil benim

Sen mızrapsan nağme benim

Seviyorum işte varmı diyeceğin

Derya olsan alem benim

Nefes olsan neyzen benim

Gönül olsan sevda benim

Seviyorum işte varmı diyeceğin

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