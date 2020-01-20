"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı
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"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

Bursa'da "Beni seviyor musun?" sorusuna hayır cevabını alan kadın, sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kırınca kaza meydana geldi. Kazada kadın ağır, sevgilisi ise hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:51

'nın ilçesinde iddiaya göre "Beni seviyor musun?" sorusuna hayır cevabını alınca sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kıran kadın, aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu ağır yaralandı, sevgilisi ise hafif yaralandı.

KADIN AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi üzerinde M.T. idaresindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı. Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevk edildi.

"HAYIR" KARŞILIĞINA ALINCA DİREKSİYONU KURDU

G.A.'nın direksiyon başındaki sevgilisi olduğu iddia edilen M.T'ye "Beni seviyor musun?" diye sorduğu, "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırdığı iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: 'Seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı
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