Sevgilisinin tüm biletlerini aldığı uçakla hava atan Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine konuştu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte geçirdiği Bali tatilinin dönüşünde Alsaloussi'nin kendileri için bir uçağın tüm biletlerini aldığını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki almıştı. Tepkilerin üzerine konuşan Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı bana en iyisini verdi" dedi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın tatil dönüşü bindiği uçak için Alsaloussi kesenin ağzını açıp tüm biletleri satın almıştı. Özel jet bulamayınca, bir yolcu uçağını kiralayan sevgilisinin bu hareketini sosyal medyadan paylaşan Subaşı ise kullanıcılar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Gelen tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikt olduğu bir fotoğraf karesini ekleyerek, şu notu düştü: "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın."