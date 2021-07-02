Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?
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Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?

Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İş İnsanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Ulusoy, doğum günü dışında sevgilisiyle fotoğraf paylaşmıyor. İşte o kare...

Üç yıldır İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Ulusoy, dün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.

GELENEĞİ BOZMADI

Sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy paylaşımının altına, "İyi ki" notunu düştü. İlişkilerinin üçüncü yılında sevgilisinin doğum günleri dışında birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü model, geleneği bozmadı. Ulusoy, bu paylaşımla birlikte Faruk Çolakoğlu ile birlikte üçüncü paylaşımı oldu.

Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?
Sevgilisinin doğum gününü bakın nasıl kutladı?

Kaynak: Snob Magazin

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