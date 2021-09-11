Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada - Haberler
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Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada

Kolombiya'da sevgilisi tarafından evde başka bir kızla basılan adam, kız arkadaşı yukarı çıkana kadar diğer kızı balkondan aşağı sarkıttı. Yarı çıplak bir şekilde yola indirilen kadın, bir süre bulduğu kartonun içine sığındı. Evi boş gören diğer sevgili ise sokağa çıkıp saklanan kadını kovalamaya başladı. Yaşananlar kameralarca kaydedildi.

Kolombiya'da bir adam, evinde genç bir kızla vakit geçirdiği sırada sevgilisine yakalandı. Kız arkadaşı kapıya vurarak hakaretler edip "Kapıyı aç" diye bağırdı.

BALKONDAN SARKITTI

Kız arkadaşının kapıyı itekleyerek açtığını gören adam, sevgilisini balkona çıkarıp aşağı doğru sarkıttı. Olayı izleyen vatandaşlardan ikisi, balkonun altına doğru gidip kızı havada tutup yere indirdi. Kız evin önünde bulunan kartonun içine saklandı.

YARI ÇIPLAK HALDE KAÇTI

Daha sonra adamın evi basan kız arkadaşı dışarı çıkıp çevredekilere diğer kadının nereye kaçtığını sordu. O sırada karton hareket edince kadın ise yarı çıplak bir şekilde koşarak kaçtı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen video izleyicileri ikiye böldü. Bazı izleyiciler aldatılan kız için üzüldüklerini söylerken bazı izleyiciler ise olayın tamamen kurgu olduğunu söylediler.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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