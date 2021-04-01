Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
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Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)

Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR - Haberler | Güncel
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)

KUYUMCUDAN ALTIN HIRSILIĞINA KARIŞMIŞAdana'da 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiye A.'nın arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.

KUYUMCUDAN ALTIN HIRSILIĞINA KARIŞMIŞ

Adana'da 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiye A.'nın arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın daha önce de kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2019'un Kasım ayında Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verip, yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyerek dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı. Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kuyumcu da, "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.

EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜKuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla olaydan 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Kemal A.'nın Hale Nur A.'ya bu altınları ise 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) olarak verdiği öne sürüldü.Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ ADANA,


Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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