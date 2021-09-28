Sevgilisinin ailesiyle tanıştı
2019 yazından beri Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Birkan Sokullu aileye girdi. Kolları sıvayıp mangal başına geçti. Tüm aileye ziyafet çekti. İşte detaylar...
Birkan Sokullu 2019 yazında iş insanı Kemal Gürkaynak ile eşi Sinem Gürkaynak'ın kızlarından Eda ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu aileye girdi. Sevgilisinin annebabası, ablası Lara ve eniştesi Adil Mert Baykal ile tanıştı. Birkan Sokullu mangal partisi verdi.
Dahası; kolları sıvayıp mangal başına geçti.Sokullu, tüm aileye hamburger köftesi pişirip ziyafet çekti.