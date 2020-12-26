Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi

26.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:25
Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi

Rusya'da öğrencisi olan sevgilisini parçalara ayırarak öldüren tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi. İçinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşünce yakalanan 63 yaşındaki tarihçi, 4 el ateş ettiği sevgilisini bıçak ve testere ile de parçalara ayırdığını itiraf edip "Napolyon kılığında intihar edeceğim" ifadelerinde bulundu.

Oleg Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü. 63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de parçalanmış bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. 24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cansız bedenin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

MUTFAK BIÇAĞI VE TESTERE KULLANMIŞ

Sokolov mahkemedeki ifadesinde, Yeşçenko'ya dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile de parçalara ayırdığını itiraf etmişti. St. Petersburg polisi, ünlü tarihçinin eviyle birlikte, nehrin akış istikametinde de vücut parçaları bulmuştu.

"NAPOLYON KILIĞINDA İNTİHAR EDECEĞİM"

Sokolov'un ifadesinde, 24 yaşındaki kurbanın cansız bedeninden kurtulduktan sonra, halka açık bir alanda Napolyon kılığına girerek intihar edeceğini de söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARDI

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi. Öldürülen Anastasia Yeşçenko da Fransız tarihi eğitimi almış, Profesör Sokolov ile akademik çalışmalara imza atmıştı. Yeşçenko aynı zamanda Sokolov ile birlikte dönem canlandırmalarına da katılıyordu.

BBC
Haber Yorumları (2)
ABURA: hükümet istiffa suçlu akp''dir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET: Prof olması boş pisikopatoh ne ala 12 yıl yat tertemiz böyle yasa olmaz heleki olay rusyada olmuş ama güzelim ülkem.de aynı ölenin hakkını arayan yok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:52:24. #1.14#
title