Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi
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Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi

13.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:43

Bursa'da sevgilisine yazdığı iddia eden kız, kentin ortasında karşı karşıya geldiği şahıs ile saç saça baş başa kavga etti. Arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bursa Osmangazi ilçesi Kent Meydanı AVM önünde meydana gelen olayda, geçtiğimiz gün cadde üzerinde gece saatlerinde H.E. ve E.C. karşı karşıya geldi. H.E., sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için E.C. ile tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Saç saça, baş başa giren kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KIZLARI AYIRMAKTA ZORLUK YAŞADILAR

Kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti. Sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Sevgilisine sosyal medyadan 'yazdı' diye kızlar saç saça birbirine girdi
Sevgilisine sosyal medyadan 'yazdı' diye kızlar saç saça birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MURAT: Hale bakın ya çok yazık
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 10:52:32. #1.14#
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