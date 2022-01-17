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Sevgilisinden Burcu Esmersoy'a 300 bin TL'lik jest

Sevgilisinden Burcu Esmersoy'a 300 bin TL'lik jest
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nazım Akmandil, sevgilisi Burcu Esmersoy'un bir dergiye kapak olması için 300 bin TL ödediği iddia edildi. İkilinin, nikah masasına oturacağı da konuşuluyor. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burcu Esmersoy, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu oyun yazılımları yapan sevgilisi Nazım Akmandil'in jestiyle karşılaştı. İş insanı, sevgilisinin geçtiğimiz ay kapak olduğu dergi için kesenin ağzına açtı.

Akmandil'in, sunucunun yaptırdığı özel çekimi ve kapak olması için dergiye 300 bin TL ödediği iddia edildi. Yakın çevresine ilişkiden dolayı mutlu oldukları söyleyen ikilinin, nikah masasına oturacağı da konuşuluyor.

Sevgilisinden Burcu Esmersoy'a 300 bin TL'lik jest

Sevgilisinden Burcu Esmersoy'a 300 bin TL'lik jest

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Nazım Akmandil, sevgilisi Burcu Esmersoy'un bir dergiye kapak olması için 300 bin TL ödediği iddia edildi. İkilinin, nikah masasına oturacağı da konuşuluyor. İşte detaylar...

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