Sevgilisiyle tartışan genç kadın evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı

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Bursa'da evde nişanlısıyla alkol alan genç kadın kıskançlık krizine girince çatıya çıkıp intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekipler kadını ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.

İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde Kazakistan uyruklu 24 yaşındaki E.K. sevgilisi ile alkol aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle kıskançlık krizine giren kadın nişanlısı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle evin çatısına çıkan genç kadın intihara kalkıştı. Sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine 110, 112 ve 155 ekipleri sevk edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Uzun süre polis ekipleri kadının çatıdan inmesi için çaba sarf etti. Ekipler, kadını ikna edip binanın içine alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından genç kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN