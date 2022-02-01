Sevgililer günü sözleri nelerdir? Sevgililer günü mesajları nelerdir? Sevgiliye güzel sözler nelerdir?

Sevgililer günü sevginin ve aşkın daha ayrı ve güzel yaşandığı bir gündür. Bu günü daha da güzelleştirmek ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini göstermek için adeta tatlı bir yarış vardır aralarında. Bu yüzden internette birbirlerine söyleyebilecekleri en güzel sevgililer günü sözlerini, sevgililer günü mesajlarını araştırmaktadırlar. Bizler de sizin için en güzel ve romantik sevgililer günü sözlerini ve mesajlarını bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel sevgililer günü sözleri.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

-Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Bazen sorarlar, "Hayatında biri var mı" diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

-Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

-Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.

-Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Sana sevgimi yağmurlar anlatsın sevgilim. Öyle sırılsıklam öyle aşığım ki bilirsin…Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Bu şehir güzelse, senin yüzünden. Sen dünyada olmasan diyorum ben ne yapardım. Seni çok seviyorum aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

-Sol yanım, ruhum, düşüncemdeki mutluluk, yaşamak istediğim tek hayat, yaşlanmak istediğim tek insan, gel bir gün değil bir ömür olsun bize sevgililer günü. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.

-Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.

-Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Ellerini tuttuğum her an sanki kalbimden kuşlar uçuruyorum gökyüzüne ve öyle bakıyorum ki ardından aşkla, hayranlıkla…Günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Aşkımın ortağı kalbimin sahibi, ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana, girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, teşekkürler sana... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.

-Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Sadece bugün değil sen her gün bana sevgili, her doğan gün bana umut oldun sevgilim. Seni seviyorum…Sevgililer günün kutlu olsun

-Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Haberler.com - Gündem