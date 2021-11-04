Sevgili evindeki esrarengiz ölüme 5 tutuklama

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da sevgilisinin evine giden şahsın pencereden düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ekim günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Su (42), kız arkadaşı Dilber Ç. (23) ile buluşmak için Turgut Özal Bulvarı'ndaki evine gitti. Mustafa Su kız arkadaşının evine geldiğinde evde ablası Meryem Ç. (28), Erol S. (32), Latif A. (20) ile Mehmet G.'nin de (29) olduğunu gördü. Mustafa Su, bu nedenle kıskançlık yapıp sevgilisiyle tartışmaya başladı. Dilber Ç. ile tartışan Mustafa Su, ikinci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Mustafa Su'nun yerde hareketsiz yattığını gören evdekiler olay yerinden kaçtı. Sesi duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Su, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Su, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sırada evde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen 5 şüpheli, yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Mustafa Su'nun pencereden düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA