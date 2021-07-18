Sevenlerini üzen haber! İddialı dizi final yapıyor…
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Sevenlerini üzen haber! İddialı dizi final yapıyor…

Sevenlerini üzen haber! İddialı dizi final yapıyor…
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan Show TV'de ekrana gelen OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar ekrana veda ediyor. Dizi 8. bölümde final yapıyor. İşte detaylar..

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu yaz "Baht Oyunu", "Baş Belası", "Aşkın Tarifi", "CamTavanlar", "Kazara Aşk", "Aşk Mantık İntikam", "Ada Masalı" ve "Kalp Yarası" adlı yeni diziler seyirciyle buluştu. Birkaç dizi hariç reytinglerde çok parlak sonuçlar alınmaması şaşkınlık yarattı. Bu projelerden ilk final haberi de geldi. Show TV'de ekrana gelen OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar ekrana veda ediyor.

Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar'ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.

Sevenlerini üzen haber! İddialı dizi final yapıyor…

Kaynak: Snob Magazin

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