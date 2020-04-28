Sevdiği kitaplarını şehit ve gazi çocuklarına hediye etti Batman'ın Sason ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelik okuduğu ve çok sevdiği kitaplarını şehit ve gazi çocuklarına hediye etti.

Batman'ın Sason ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelik okuduğu ve çok sevdiği kitaplarını şehit ve gazi çocuklarına hediye etti. Sason Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Yunus Emre'nin okuduğu 70 kitabı şehit ve gazi çocuklarına hediye edilmesi için kendilerine teslim ettiğini belirtti. Çelik, aldıkları kitapları çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle ilçedeki şehit ve gazi çocuklarına hediye ettiklerini söyledi. Kaynak: AA