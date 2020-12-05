Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel dizi ve filmleri!

Sevda Gibi, Sus gibi şarkıları ile tanıdığımız Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel dizi ve filmleri!

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel,28 Nisan 1972, Langen, Almanya doğumlu Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur. Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı. Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte "Otostop" filminin başrolünde oynadı. Silikonlarının patlaması ve Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.

SEVDA DEMİREL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Bay E (1995)

Tatlı Kaçıklar (1996)

Otostop (1996)

Hiç Bana Sordun mu? (1997)

Altın Vuruş (1998)

Tutku Suçları (2000)