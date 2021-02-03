Sevcan Zabit boşandığı eşi Cengiz Erberk'i şikayet etti: Psikolojik cendere altındayım
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Sevcan Zabit boşandığı eşi Cengiz Erberk'i şikayet etti: Psikolojik cendere altındayım

03.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:11
Sevcan Zabit boşandığı eşi Cengiz Erberk'i şikayet etti: Psikolojik cendere altındayım

Best Model Of Turkey 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, 9 yıl önce boşandığı Cengiz Erberk'in evlilikleri bittiğinden beri ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağılayıp tehdit ettiğini iddia etti.

Best Model Of Turkey 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, 9 yıl önce boşandığı Cengiz Erberk'in evlilikleri bittiğinden beri ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağılayıp tehdit ettiğini iddia etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre Zabit ile Erberk, 2012 yılında boşandı.

İki çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Erberk'in çocukları için 4 bin lira, eski eşi için ise bin 500 lira nafaka ödemesine hükmetti. Zabit, dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi: "Cengiz Erberk'in çocuklarına maddi ve manevi katkısı olmamaktadır. Çoğu zaman çocuklarını görmeye dahi gelmemektedir. Erberk, eski eşine ve iki çocuğuna ekonomik şiddet uygulamakta, geçimlerini sürdürmelerini bilerek ve isteyerek zorlaştırmaktadır. Cengiz Erberk, neredeyse her gün mesajlar atmakta, eski eşini psikolojik cendere altında tutmaktadır. Çocukları Zabit'e göndermemekle tehdit etmektedir. Mahkemece gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." Talebi haklı bulan mahkeme, Erberk hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Erberk, itiraz etti ancak mahkeme kararın yasaya uygun olması nedeniyle itirazı reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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