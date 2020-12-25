Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan evli mi, kaç yaşında, nereli?

Ünlü Türkücü Sevcan Orhan, bu sabah Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında Demet Akalın ve Alişan'ın konuğu oldu. Ünlü şarkıcı sesiyle, türküleriyle ve güzelliğiyle seyircilerde merak uyandırdı. Peki Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşındadır? Sevcan Orhan evli mi, sevgilisi var mı? Sevcan Orhan aslen nereli? Tüm soruların cevapları yazımızda!

Sevcan Orhan, Türküleriyle, kişiliğiyle ve güzelliğiyle adından sürekli bahsettiren bir Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Bu sabah Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Sevcan Orhan yine tüm ilgiyi üzerinde topladı. Herkes Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşındadır? Sevcan Orhan evli mi, sevgilisi var mı? Sevcan Orhan aslen nereli? gibi sorular sormaya başladı. İşte tüm soruların cevapları!

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan'lı olan Sevcan Orhan 38 yaşındadır. Sevcan Orhan nereli sorusu çok sorulmaktadır. Orhan'ın, aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır. Sevcan Orhan türküleri ile ünlü bir Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Sevcan Orhan, küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi almıştır. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

Sevcan Orhan kaç yaşında: 38

Sevcan Orhan aslen nereli: Erzincan

Sevcan Orhan doğum yeri: İstanbul

Sevcan Orhandoğum tarihi: 16 Ağustos 1982

Sevcan Orhan mesleği: Türk Halk Müziği sanatçısı

Sevcan Orhan eşi ve Sevcan Orhan sevgilisi, ünlü Türkücü hakkında en çok merak edilenlerden biri. Sevcan Orhan evli değildir. Daha önce bir evlilik yapmıştır, fakat şu an bekardır.