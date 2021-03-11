Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi

Masumiyet dizisinin kostüm asistanı Çağatay Görgen, başrol oyuncularından Deniz Çakır'ın kendisine herkesin içinde hakaret edip mobbing uyguladığını, bu sebepten saatlerce ağladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Deniz Çakır aynı dizinin setinde geçtiğimiz ay da karavan krizi çıkarmıştı.

Masumiyet dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Deniz Çakır'ın başı yine dertte. İddiaya göre dizinin kostüm asistanı olan Çağatay Görgen, 6 Mart'ta Çakır tarafından hakarete ve mobbinge uğradı. Yaşadığı olayın ardından Görgen, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KOSTÜM ASİSTANI SAATLERCE AĞLAMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, bir oyuncunun kıyafetinde karışıklık yaşandığı ve Çakır'ın kostüm asistanı Görgen'e bağırmaya başladığı ve "Ne biçim iş yapıyorsunuz. İlk defa mı çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandığı yer aldı. Tüm set ve 10'dan fazla çalışanın olduğu ortamda Deniz Çakır'ın Çağatay Görgen'e hakaret ve küfür ettiği belirtilerek, dilekçede, "Müvekkilim de bunun üzerine seti terk ederek büyük bir üzüntü içerisinde karavana gidip saatlerce ağlamış, çok büyük bir üzüntü ve utanç duymuştur" denildi.

"BANA KARŞI HAKARETTE BULUNDU"

Öte yandan Çağatay Görgen ise, "Yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle de gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu" diye konuştu.

"ONU GÖRÜRSEM KIYAMETİ KOPARTIRIM"

Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun kostüm asistanını sette istemediğini ve "Onu görürsem, kıyameti kopartırım. Neyse parası ben veririm. O gitsin" şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Dilekçede, yapım şirketi yetkililerinin istifa dilekçesi hazırlayarak, Görgen'den imzalamasını istedikleri de yer aldı. Dilekçede, 'basit hakaret suçu' işlediği savunulan Deniz Çakır hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve Çakır'ın cezalandırılması talep edildi.