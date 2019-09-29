"sessiz ayakkabılar yürüyüşü" gerçekleştirildi

29.09.2019 09:48

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Gecede "Yaşama Hak Tanıyın" konulu karikatür yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.





Farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma gününde Umut Vakfı "Kadın, Şiddet, Cinayet, ve Bireysel Silahsızlanma" üzerine oturum düzenledi. Oturuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Dr. Ayhan Akcan, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen program ilk olarak Sergi Sarayı Topkapı salonunda bulunan "Yaşama Hak Tanıyın" konulu uluslararası karikatür yarışmasında ödül alan eserlerin bulunduğu sergi ile başladı. Programda ayrıca, bireysel silahlanma sonucunda hayatını kaybedenler için "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. Seremoniye bireysel silahlarla evlatları Selin Cebeci, Helin Palandöken, Halit Ayar, Serdar Çekiç, Ahmet Emre Çavuş'u kaybeden mağdur aileler de katıldı.





ARTIK EVLATLARIMIZI KAYBETMEYELİM

İnternetten alınan silahla hayatını kaybeden Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, "Dilerim ki bütün dünya silahsız bir gün, kardeşçe, dostça yaşamasını dilerimö ifadelerini kullanırken, Yolda yürürken bir maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş ise, "Bireysel silahlanmaya hep hayır dedik. Hala da hayır diyoruz. Güvenlik kuvvetleri ve özel durumlar dışında kesinlikle bireysel silahlanmaya hayır. Artık daha evlatlarımızı, canlarımızı kaybetmeyelim" şeklinde konuştu.





28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Töreninde "Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın" karikatür yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası düzeydeki karikatür yarışmasında 161'i yurtdışından olmak üzere toplam 262 sanatçı ve 568 eser yarıştı. Birincilik Ödülü Ümit Müfit Dinçay, ikincilik ödülü İranlı Karikatürist Sajat Rafeei, Üçüncülük ödülü Rus karikatürist Zlatkovsky Mikhail, Mansiyon ödülleri Muhammet Akyıldız ve Emrah Arıkan ve son olarak Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nün sahibi Endonezyalı Agus Harsanta oldu.

Kaynak: DHA