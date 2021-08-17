Sesinde Aşk Var konusu nedir? Sesinde Aşk Var oyuncuları kimler?

Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu'nun başrollerde yer aldığı romantik türde yerli yapımdır. 16 Ağustos 2019 tarihinde vizyona giren Sesinde Aşk Var filminin yönetmenliğini, Osman Taşçı üstlenmiştir. Peki, Sesinde Aşk Var konusu nedir? Sesinde Aşk Var oyuncuları kimler?

Sesinde Aşk Var, müzikal yanıyla öne çıkan, lise çağlarında yaşanan bir aşk hikayesini izleyiciye aktaran bir filmdir. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın yer aldığı filmin hikayesini Hasan Başoğlu kaleme aldı. Sesinde Aşk Var filmi, genç oyuncularıyla bir hayli ilgi görmüştü. Son olarak dün akşam FOX TV'de yayınlanmasıyla birlikte "Sesinde Aşk Var oyuncuları kim? Sesinde Aşk Var konusu nedir, ne zaman yayına girdi?" soruları merak konusu oldu. Peki, Sesinde Aşk Var konusu nedir? Sesinde Aşk Var oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SESİNDE AŞK VAR KONUSU NEDİR?

Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş ve dedesiyle yaşayan 17 yaşında genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak her şeyiyle derslere yönelir. Ancak hayatı okula yeni gelen Rüzgar adındaki genç ile tanışması sonrası bambaşka bir hal alır.

Deniz, elinden gitarı düşmeyen Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasında sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ OYUNCULARI

Dedesinden başka ailesi olmayan Deniz'in, tutkusu haline gelen müziği bırakması ile başlaya hikayeye, Rüzgar adındaki müziksever gencin dahil olması işleri tersine çevirir. Sesinde Aşk Var filmi oyuncu kadrosunda; Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Deniz Barut, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Mert Denizmen, Cezmi Baskın bulunuyor.

SESİNDE AŞK VAR KONUSU NEDİR, NE ZAMAN YAYINA GİRDİ?

Sesinde Aşk Var filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Deniz'in, lisenin son sınıfında, hayatına yön vereceği dönemde, karşısına çıkan Rüzgar'a aşık olarak bütün dengesinin bozulmasının hikayesidir. Rüzgar, Deniz'in sesindeki aşkı, tutkuyu ve tadı keşfeder. Önce sesini duyar ve daha görmeden aşık olur. Deniz, 17 yaşında, gözü çok başarılı olduğu dersleri dışında bir şeyi görmeyen, cıvıl cıvıl, neşe dolu bir genç kızdır. Anne babasını çok küçükken kaybeden Deniz, dedesinin hissettirmeden baskılaması ve yönlendirmesi sonucunda kendisini derslerine vermiştir. Oysa Deniz'in en büyük zevki ve yeteneği, şarkı söylemesidir.

Fakat dedesi Şükrü, kendi geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle Deniz'i öyle baskılar ki, Deniz en büyük yeteneğinin bu olduğunu bile fark etmemiştir. Ta ki okula yeni gelen bir rüzgara kapılıp gidene kadar. 18 yaşındaki Rüzgar, elinden gitarı düşmeyen tam bir müzik aşığıdır. Deniz, Rüzgar'a ve müziğe kendini kaptırıp gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta aşkı ona hem kılavuz olacaktır hem de yoldaş.

Fakat Deniz'in hiç hesaplayamadığı şey, tüm bu yaşadığı keşif sürecinin dedesinin rahatsızlığını tetiklemesidir. Deniz kendisini büyüten, tek başına ona aile olan dedesi ile aşkı ve müzik tutkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken anne ve babasıyla ilgili büyük sırrı öğrenir ve her şey bir anda tersine döner.