Ses kısıklığını ciddiye alın

03.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:30

Ses kısıklığı insanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen önemli problemlerden biridir. Ses kısıklığının sebebini teşhis etmek için endoskopik tetkik en önemli tanı yöntemi olmaktadır. Gerekli durumlarda bu yöntem, MR ve BT ile desteklenmelidir.

Eğer ses kısıklığı bir solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa sesi dinlendirmek, bol sıvı almak ve sesi rahatlatacak ilaçlar kullanilabilmektedir. Bu sayede, 1 hafta içerisinde iyileşme görülecektir.

Gırtlakta oluşan ses kısıklığının, iyi veya kötü tümörlerin ilk belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini vurgulayan Özel Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Adnan Özmen, "Bu tür oluşumlar ses kısıklığının dışında, boğazda takılma hissi, yutma güçlüğü ve az da olsa tek taraflı kulak ağrılarıyla seyreder" açıklamasında bulundu.

Kötü huylu olabilir

Ses kısıklığının nedeni olarak, iyi huylu bir nodül ve polip oluşumundan şüpheleniliyorsa, genel anestezi yardımıyla nodül ve polip temizlenerek, patolojik inceleme ile teyit edilmesi gerektiğine değinen Op. Dr. Adnan Özmen, "Eğer ses kısıklığına neden olan lezyonun kötü huylu bir tümör olduğu düşünülüyorsa, mutlaka biopsi yapılmalıdır. Eger biopsi gecikirse teşhisin konulması uzar, tedavi gecikir ve hastalık ilerleyebilir" şeklinde konuştu.

Erken teşhis önemli

Tümörün lokalizasyonuna bağlı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi veya her iki yöntem birden uygulanarak tedavinin gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Dr. Adnan Özmen, "Ancak teşhiste çok geç kalınmışsa, gırtlak tamamen alınmak zorunda kalınabilir. Bu sebepten dolayı tedaviye mutlaka erken başlanmalı ve ses kısıklığı olduğunda mutlaka bir KBB uzmanına müracaat edilmeli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler