Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Haberler » Güncel » Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor - Haber

Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

30.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:20
Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

'ni 'ne bağlayan 'nde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul geçidinde 3 gündür devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.


Karayolları ekipleri 7/24 yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler