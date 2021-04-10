Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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