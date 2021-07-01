Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Euroleague'in iddialı takımlarından Barcelona ile anlaşan Sertaç Şanlı son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Başarılı sporcu Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Euroleague'in iddialı takımlarından Barcelona ile anlaşan Sertaç Şanlı son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Başarılı sporcu Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

Sertaç Şanlı 5 Ağustos 1991 yılında, Edirne'de doğan Türk basketbolcu. İspanya Basketbol Ligi ve Euroleague takımlarından Barcelona'da oynamaktadır. Pivot pozisyonunda görev almaktadır.

Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra ise Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı.Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı.

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif ile sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı.

2020-21 sezonunda Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

14-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımında görev aldı. Turnuvada maç başına 8,6 sayı 4,4 ribaund ortalaması tutturdu.

Temmuz 2011'de, 2011 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye millî basketbol takımının aday kadrosuna çağrıldı.7 Ağustos 2011'de teknik heyet, Sertaç'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.