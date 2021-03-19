Sertab Erener - Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkı sözleri nelerdir? Rüya şarkısının sözleri!
Sertab Erener'in en beğenilen parçalarından birisi Rüya şarkısıdır. Peki Rüya-Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkı sözleri nedir? Bazı yerli dizilerde de çalan Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kardeşlerim dizisinde yer almasıyla birlikte gündeme gelen şarkılardan birisi Sertab Erener'in Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkısı oldu. Peki Hadi Yüreğim Ha Gayret sözleri nedir? Dizide çalan Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkısının tüm sözleri nelerdir?
RÜYA - HADİ YÜREĞİM HA GAYRET ŞARKI SÖZLERİ
Değmeyin feryadıma
Figanıma değmeyin
Eğer sevda bu demekse
Ben vazgeçtim beni sevmeyin
Garipliğim kader değil
Geçici gülmeyin
Bu kış da efkarlıyım
Bahara Allah kerim
Hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi, hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi hadi yüreğim ha gayret
Değmeyin feryadıma
Figanıma değmeyin
Eğer sevda bu demekse
Ben vazgeçtim beni sevmeyin
Garipliğim kader değil
Geçici gülmeyin
Bu kış da efkarlıyım
Bahara Allah kerim
Hadi, hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi, hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi, hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi, hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet
Hadi, hadi yüreğim ha gayret