Sertab Erener - Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkı sözleri nelerdir? Rüya şarkısının sözleri!

Sertab Erener'in en beğenilen parçalarından birisi Rüya şarkısıdır. Peki Rüya-Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkı sözleri nedir? Bazı yerli dizilerde de çalan Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.