Sertab Erener - Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkı sözleri nelerdir? Rüya şarkısının sözleri!
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Sertab Erener - Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkı sözleri nelerdir? Rüya şarkısının sözleri!

19.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:47
Sertab Erener - Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkı sözleri nelerdir? Rüya şarkısının sözleri!

Sertab Erener'in en beğenilen parçalarından birisi Rüya şarkısıdır. Peki Rüya-Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkı sözleri nedir? Bazı yerli dizilerde de çalan Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kardeşlerim dizisinde yer almasıyla birlikte gündeme gelen şarkılardan birisi Sertab Erener'in Rüya (Hadi Yüreğim Ha Gayret) şarkısı oldu. Peki Hadi Yüreğim Ha Gayret sözleri nedir? Dizide çalan Hadi Yüreğim Ha Gayret şarkısının tüm sözleri nelerdir?

RÜYA - HADİ YÜREĞİM HA GAYRET ŞARKI SÖZLERİ

Değmeyin feryadıma

Figanıma değmeyin

Eğer sevda bu demekse

Ben vazgeçtim beni sevmeyin

Garipliğim kader değil

Geçici gülmeyin

Bu kış da efkarlıyım

Bahara Allah kerim

Hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi hadi yüreğim ha gayret

Değmeyin feryadıma

Figanıma değmeyin

Eğer sevda bu demekse

Ben vazgeçtim beni sevmeyin

Garipliğim kader değil

Geçici gülmeyin

Bu kış da efkarlıyım

Bahara Allah kerim

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

Hele sıkı dur hele sabret

Başını eğme dik tut

Bu bir rüyaydı farzet

Hadi, hadi yüreğim ha gayret

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