Serra Yılmaz'ın oyunu İtalya'da kapalı gişe

03.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:33

Geçtiğimiz hafta İtalya'da başlayan oyunun turnesi Nisan ayına kadar 100 temsille tüm İtalya'yı baştan sona dolaşacak. Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan 'Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor.

İtalya'nın büyük tiyatrolarından Nuovo Tiyatro'nun prodüksiyonunda gerçekleştirilen oyun geçtiğimiz sezon da büyük beğeni toplamış ve sene boyunca kapalı gişe oynanmıştı. İtalya'daki hayranları, bu sezon da şimdiden biletleri tükenmeye başlayan oyunun turnesiyle Serra Yılmaz'ın unutulmaz performansına tanıklık edecek. Alessio Boni ve Serra Yılmaz'a sahnede Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari ve Elena Nico gibi deneyimli ve genç İtalyan oyuncular eşlik ediyor.

İtalya'da tiyatro başarılarına sürekli bir yenisini ekleyen oyuncu, geçtiğimiz senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinden Persofone Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ile Cuomo Uluslararası Ödülleri'ne layık görülmüştü. Serra Yılmaz son olarak 19 Aralık'ta İtalya'da vizyona girecek Ferzan Özpetek'in yeni filmi La Dea Fortuna'da rol almıştı.

Kaynak: Bültenler