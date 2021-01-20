Serok ne demek? Serok nedir? Serok ne anlama geliyor?
20.01.2021 20:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:48
Serok ne demek? Serok ne anlama geliyor? Sosyal Medyada gündem olan bazı kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Daha önce eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kendisine atfetmesi ile tekrar gündeme gelmişti. İşte Serok kimdir, nedir ve ne anlama geldiği ve detaylar..
Serok ne demek? Serok isminin anlamı nedir? İnternette ve gündelik hayatta kullanılan Serok ismi hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte yanıtlar..
SEROK NE DEMEK?
'Serok' Kürtçeden Türkçeye çeviride Önder, Şef anlamına gelmektedir.
Türkçenin kullandığı alfabeye göre Serok ifadesinin telaffuzu Serok şeklindedir.