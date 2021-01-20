Serok ne demek? Serok nedir? Serok ne anlama geliyor?

Serok ne demek? Serok ne anlama geliyor? Sosyal Medyada gündem olan bazı kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Daha önce eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kendisine atfetmesi ile tekrar gündeme gelmişti. İşte Serok kimdir, nedir ve ne anlama geldiği ve detaylar..