Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!
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Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!

Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!
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Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, son zamanlarda merak edilen isimler arasında. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü hangi dizilerde oynadı? Serkay Tütüncü mesleği nedir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi nedir?

Dizide ünlü iş adamı İlker Ilgaz'ı canlandıran Serkay Tütüncü dizinin ilk bölümünden final bölümüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü hangi dizilerde oynadı? Serkay Tütüncü mesleği nedir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire'de dünyaya gelen Serkay Tütüncü Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini, sonrasında Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Serkay Tütüncü, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandırıyor.

DİZİLERİ

İnsanlık Suçu

Afili Aşk - Volkan

Bay Yanlış - Ozan

Masumiyet - İlker

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Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi! - Haberler
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