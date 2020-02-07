Serkan Kaya Ve Bendeniz 14 şubat'ta aynı sahnede!

07.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:27

Serkan Kaya ve Bendeniz bu kez aşıklar için aynı sahnede! 14 Şubat Sevgililer gününü romantik şarkılar eşliğinde geçirmek isteyenler için sahnede büyük sürpriz var. Arabesk müziğin başarılı ismi Serkan Kaya ve pop müziğin güçlü ismi Bendeniz, 14 Şubat'ta İstanbul Wow Otel'de sevenleriyle buluşuyor.

14 Şubat'ta aşkın adresi İstanbul Wow Otel olacak. Bendeniz ve Serkan Kaya bu özel geceye yakışır özel bir repertuvar ve sahneyle dinleyicileriyle buluşacak. Bolca sürprizin yer aldığı aşk dolu romantik bir gece İstanbulluları bekliyor.

Kaynak: Bültenler