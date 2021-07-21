Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya kaç yaşında, nereli? Serkan Kaya biyografisi!

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Peki, Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya kaç yaşında, nereli? Serkan Kaya mesleği nedir? Serkan Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır. Peki, Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya kaç yaşında, nereli? Serkan Kaya mesleği nedir? Serkan Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

ALBÜM VE EP'LERİ

• Senden Sonra Ben - 2000

• Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

• Gönül Bahçem - 2015

• Gönül Bahçem/ Bebeğim/ Yiğide Neyler Zulüm (Deluxe) - 2016

• Miras - 2017

Single'ları

• "Mesele" - 2014

• "Benden Adam Olmaz (Burak Yeter Remix)" - 2015

• "Dağların Dumanı (Son Bir Kez)" - 2018

• "Tarifi Zor" - 2019

• "Yaradanım" - 2020

• "Hatıran Yeter" - 2021