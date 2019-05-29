Serkan Gölge tahliye edildi

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.

Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Kaynak: AA