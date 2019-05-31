Serkan Gölge: ABD'ye ve NASA'daki işime geri dönmek istiyorum

Türkiye'de yaklaşık üç yıl hapis yattıktan sonra çarşamba günü denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen NASA çalışanı Serkan Gölge ABD'ye geri dönerek işine devam etmek istediğini ancak henüz şartların buna izin vermediğini söyledi. Gölge "En azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Gölge'nin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere Amerikan yönetimi devreye girmişti. ABD Başkanı tahliye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken Trump, Serkan Gölge'nin yakın zamanda Amerika'ya gönderileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle