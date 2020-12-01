Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu dizileri!

Rol aldığı diziler ve özel yaşamı ile merak konusu olan Serkan Çayoğlu Özge Gürel ile mutlu bir beraberliği bulunmaktadır. Peki, Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu dizileri!

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987, Almanya doğumlu Türk model, manken ve oyuncu. Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı. Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak oynadı.

SERKAN ÇAYOĞLU DİZİLERİ

2012 Kuzey Güney

2014 Zeytin Tepesi B

2014 - 2015 Kiraz Mevsimi

2016 Hayatımın Aşkı

2018 Börü

2019 Halka

2020 Yeni Hayat