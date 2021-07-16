Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesinde pansiyon sahibi Fatma Ertaş (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde pansiyon sahibi Fatma Ertaş (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren pansiyon sahibi Fatma Ertaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koşup denizden çıkardığı Ertaş'a ilk müdahale sahilde yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Fatma Ertaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren

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