Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
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Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraja giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraja giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yunus Çiftçi serinlemek için Atatürk Barajı Gölet'ine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çiftçi'nin bulunması için Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Çiftçi'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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