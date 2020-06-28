Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için sulama çayına giren baba ve iki oğlu boğuldu.

28.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:29

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için sulama çayına giren baba ve iki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile çocukları Abdullah (9) ve Mahmut Hammadi (10) serinlemek için Kıvrım Sulama Çayı'na girdi.

Bir süre sonra baba ve çocuklarının gözden kaybolmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bazı vatandaşlar da suya girerek baba ve iki oğlunu kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, Suriyeli baba ve iki oğlunun cesedini sudan kıyıya çıkardı.

Cenazeler, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak Haber
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Kız Kaza Genç
Şu an buradasınız: Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 20:41:50. #1.14#
title