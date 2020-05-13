Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı
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Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı

Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan milli güreşçi Metin Demirci Korona virüs günlerinde sıkılınca, çareyi asma köprüden Çoruh nehrinin azgın sulara atlamakta buldu.

Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı
13.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:56

Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan milli güreşçi Metin Demirci Korona virüs günlerinde sıkılınca, çareyi asma köprüden Çoruh nehrinin azgın sulara atlamakta buldu.

İlçe merkezinin hemen yakınındaki asma köprünün üzerine çıkarak Çoruh nehrine atlayan Demirci, buz gibi sularda bir müddet yüzdükten sonra kıyıya çıktı.

Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh'un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Korona salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu" dedi.

Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı

Kaynak: İHA

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