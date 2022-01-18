Serik'te vatandaşlardan Boğazkent Halk Plajında yapılan çim çalışmalarına destek Antalya'nın Serik İlçesi'nde mahalle halkı sahile yapılan çim çalışması ile carettaların ve kuşların yuvalama alanlarına zarar verildiği iddiaları üzerine bir araya gelip yapılan çalışmalara destek verdi.

ANTALYA (İHA) - Serik'te vatandaşlardan Boğazkent Halk Plajında yapılan çim çalışmalarına destek

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde mahalle halkı sahile yapılan çim çalışması ile carettaların ve kuşların yuvalama alanlarına zarar verildiği iddiaları üzerine bir araya gelip yapılan çalışmalara destek verdi.

Serik Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce Boğazkent Halk Plajı'nın bir kısmı çimlendirilerek yeni bir halk plajı yapıldı. Serikliler ve dışarıdan tatile gelenlerin denize girebildiği halk plajına dönüştürülen sahilde, karavan tatilcileri için de park alanı bulunuyor. Öte yandan kumsalın çim alana dönüştürülmesi caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanının engellediği iddia edildi. Tartışmaların ardından bugün bölgeye gelen mahalle halkı hem kuş cenneti hem caretta caretta yuvalama alanlarının yok edildiği iddiasına tepki gösterdi.

"Bu alanı başkanımız carettalara zaten tahsis etti"

Yapılan tesisten memnun olduklarını belirten mahalle halkı, daha önce ciplerin ve kamyonetlerin girdiği sahilin şimdi koruma altında olduğunu belirtti. Vatandaşlar kum zambakları için özel yer bile tahsis edildiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Perihan Tekin, "Bu alanı başkanımız carettalara zaten tahsis etti. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizler bu tesislerden memnunuz. Bizlerde doğayı seviyoruz. Bizler de hayvansever insanlarız. Öyle bir durum olsa bizler de zaten gerekli müdahaleyi yapardık. Öyle bir şey olduğunu sanmıyoruz sahil halkı olarak" dedi.

"5 yıldız değil 10 yıldızlı bir yer yaptı"

Alanın görüntüsünün daha önce kötü olduğunu belirten Boğazken mahalle muhtarı Mehmet Çimen, "Serik belediyesi burayı yenileyerek 5 yıldız değil 10 yıldızlı bir yer yaptı. Hatta carettaların yerini belirleyip şerit içine alıyorlar kimse carettalara dokunmuyor. Öyle iddia edildiği gibi kuşun konduğu yer burası değil Acısu deresi var oraya gider kuşlar. Araçların girmesi yasaklandı o yüzden şimdi daha iyi korunuyor bu bölge " şeklinde konuştu.