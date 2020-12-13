Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)

13.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:32
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDIAntalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası Kadriye ve Çakallık mahallelerindeki kapalı çilek seraları zarar gördü.

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası Kadriye ve Çakallık mahallelerindeki kapalı çilek seraları zarar gördü. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması sonucu yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı. Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, "Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Kadriye Mahallesi'ndeki serası sular altında kalan Zeynel Burun ise "5 dönüme yakın kapalı çilek seram su altında kaldı. Yeni ürünüm telef olarak zarar gördü" diye konuştu. Aynı mahalleden Zeliha Kaşlı da zarar gören serasındaki suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, "Seram mahvoldu. Ürünlerimiz zarar gördü" dedi.Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Mahallemizden geçen derelerin taşmasından dolayı çilek seraları zarar gördü. Belediye yetkililerini aradık. İş makineleri ile müdahale ediliyor. Diğer imkanları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

İlgili Haberler

Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı
Serik'te yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı
Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır
Magazin Nilgün Belgün Mustafa Sandal Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tbmm Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3) - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:44:45. #1.15#
title