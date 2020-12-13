Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası Kadriye ve Çakallık mahallelerindeki kapalı çilek seraları zarar gördü. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması sonucu yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı. Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, "Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Kadriye Mahallesi'ndeki serası sular altında kalan Zeynel Burun ise "5 dönüme yakın kapalı çilek seram su altında kaldı. Yeni ürünüm telef olarak zarar gördü" diye konuştu. Aynı mahalleden Zeliha Kaşlı da zarar gören serasındaki suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, "Seram mahvoldu. Ürünlerimiz zarar gördü" dedi.Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Mahallemizden geçen derelerin taşmasından dolayı çilek seraları zarar gördü. Belediye yetkililerini aradık. İş makineleri ile müdahale ediliyor. Diğer imkanları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ