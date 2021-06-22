Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi
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Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi

Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde "Serik Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı.

Serik ilçesinde "Serik Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Boğazkent Mahallesi'ndeki Serik Belediyesi Halk Plajı'nda etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, programın açılışında kitabın fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, ilerlemelerini sağlayan en önemli vasıtalardan birisi olduğunu söyledi.

Kitap okuyan insanların yaşadıkları toplumun da değerini arttırdığını belirten Aputkan, "Bizim de amacımız Serik Okuyor projesiyle ilçemizde kitap okuma oranını ve başarısını arttırmak. Halkımızın yararına olacak her türlü projeye desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar dağıtılan kitapları okudu.

Etkinlikte düzenlenen yarışma kapsamında afiş, logo ve broşür hazırlayan öğrencilere Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından kitap hediye edildi.

Programda ayrıca ilçe genelinde yapılacak okuma yarışması da başlatıldı.

Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi
Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi
Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi
Serik'te kitap okuma etkinliği ve yarışması düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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