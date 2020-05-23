Serik'te karantinaya alınan bölgede vaka sayısı 20'ye çıktı (2) YAKINLARINI ZİYARET ETTİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDIManavgat ilçesinin Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkisinde yaşayan bir kadın, dün gece rahatsızlanması üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YAKINLARINI ZİYARET ETTİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Manavgat ilçesinin Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkisinde yaşayan bir kadın, dün gece rahatsızlanması üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adı açıklanmayan kadın, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.Yaşadığı mahalledeki akrabalarına da Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının akşam saatlerinde belli olacağı belirtildi.Kadının, Serik'te karantinaya alınan Merkez Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ettiği öğrenildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA