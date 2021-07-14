Serik'te hayvancılık işletmelerine yönelik hibe desteği projesinin tanıtımı yapıldı

Serik ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Serik ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Çömezoğlu, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin tebliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Buna göre büyükbaş, küçükbaş hayvan, yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlara ait hibe desteği için başvuruların başladığını belirten Çömezoğlu, "Başvurularda kurum olarak yardımcı olacağız. İlçemizin bu destekten daha fazla kişinin yararlanmasını istiyoruz. İlçemizde 10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvanı olan 310 kişi, 100 baş üzeri küçükbaş hayvanı olan 291 kişi bulunuyor." diye konuştu.

Şube Müdürü İzzet Kaş da başvuru şartları, süresi ve teknik detaylar hakkında katılanlara bilgi verdi.

Hibe desteği başvuruları 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer