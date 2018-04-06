Serik'te Asayiş Uygulaması
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yol kontrolü ve Akçaalan Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 8 ayrı suçtan aranan S.B, 5 ayrı suçtan aranan O.E, hakkında hapis cezası bulunan M.D. ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, O.E. ve M.D. tutuklandı.