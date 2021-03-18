Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı
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Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı

18.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:30

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de yaprak dökümü devam ediyor. Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu rolünü canlandıran ünlü oyuncu Serhat Tutumluer, iddialı yapımın kadrosundan ayrıldı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, yine hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, ünlü oyuncu Serhat Tutumluer ile yollarını ayırma kararı aldı.

Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı

ARTIK HAYRANLARININ KARŞISINA ÇIKAMAYACAK

Dizinin ilk bölümünden bu yana Hazar Şadoğlu rolü ile yer alan ünlü oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren hayranlarının karşısına çıkamayacak. Sevilen diziden daha önce de Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası ayrılmıştı.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

29 Haziran 1972'de Eskişehir'de doğan Serhat Tutumluer, ilk, orta ve lise eğitimini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim aldı. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde bitiren ünlü oyuncu, televizyon karşısına ilk defa 1996 tarihinde Tersine Akan Nehir ile geçti.

1995–1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmalar yapan Serhat Tutumluer, 1997'den günümüze kadar çalışmalarını Kocaeli Şehir Tiyatrolarında devam ettirdi. Yine İstanbul'da kurucuları arasında yer aldığı Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatro oyununda yer alan Serhat Tutumluer, Hercai dizisinde Hazar karakterini canlandırdı.

Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:29:56. #1.14#
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