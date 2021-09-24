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Serhat İbrahimoğlu Kimdir?

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Serhat İbrahimoğlu Kimdir?

Yaklaşık 20 yıllık TV yayıncılığı-haberciliği deneyimi olan Serhat İbrahimoğlu, son dönemde TVNET'te yöneticilik yapıyor. Peki Serhat İbrahimoğlu kimdir, Serhat İbrahimoğlu kaç yaşında, nerede doğdu? Serhat İbrahimoğlu'nun mesleği nedir? İşte Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi...

SERHAN İBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Serhat İbrahimoğlu, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisansını İşletme, yüksek lisansını ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine tamamladı.

Mesleğe 1997 yılında başladı. Çeşitli radyolarda spikerlik ve sunuculuk yaptı.

2003-2015 yılları arasında farklı haber kanalları ve ajanslarda muhabir, editör ve moderatör olarak çalıştı.

2015 yılında itibaren Albayrak Medya Grubu çatısı altındaki TVNET'te önce Haber Müdürlüğü, daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

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