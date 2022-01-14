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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Serenay Sarıkaya, adının "aşk " dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, aradığı mutluluğu işletmeci Umut Evirgen de buldu.

"EVET, AŞK YAŞIYORUZ"

İşletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda bir muhabirin "Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap vermişti.

Yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan ikili, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.

Gossippasta'nın haberine göre; aşkları belgelenen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, sokakta böyle objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

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