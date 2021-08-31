Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Komedyen Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya'nın, kalbini Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'e kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran Umut Evirgen'in, gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddia edildi. Yönetmenin Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor. Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdi.

Ayrıca yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor
Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor

Kaynak: Snob Magazin

Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu
Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Umut Meraş Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 08:22:56. #1.14#

title