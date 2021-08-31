Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşıyor

Komedyen Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya'nın, kalbini Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'e kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran Umut Evirgen'in, gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddia edildi. Yönetmenin Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor. Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdi.

Ayrıca yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.

Kaynak: Snob Magazin